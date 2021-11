E Sonndeg ass d'WM-Qualifikatioun fir d'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp mat enger 0:3-Néierlag am ausverkaafte Stade de Luxembourg op en Enn gaangen.

9 Punkte goufen et bis elo an enger WM-Campagne nach ni. Deemno fält de Bilan no de Matcher géint Portugal, Serbien, Irland an Aserbaidjan positiv aus.

De Jeff Kettenmeyer hëlt eis an déi lescht 9 Méint mat zeréck.

Réckbléck op 8 FLF WM-Quali-Matcher / Rep. Jeff Kettenmeyer

Hei d'Artikele vun de verschiddene Matcher

RTL-Artikel: Lëtzebuerg zitt mat 0:3 géint Irland de Kierzeren

RTL-Artikel: Lëtzebuerg wënnt an Iwwerzuel mat 3:1 am Aserbaidjan

RTL-Artikel: Lëtzebuerg verléiert no schwaachem Ufank mat 0:5 a Portugal

RTL-Artikel: Lëtzebuerg kasséiert eng batter 0:1-Defaite géint Serbien

RTL-Artikel: Lëtzebuerg erlieft eng batter 1:4-Defaite géint Serbien

RTL-Artikel: Lëtzebuerg wënnt mat 2:1 géint den Aserbaidjan

RTL-Artikel: Lëtzebuerg verléiert mat 1:3 géint Portugal

RTL-Artikel: Lëtzebuerg wënnt no staarker Leeschtung mat 1:0 an Irland