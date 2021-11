De Weekend war hien emol nees eng Kéier an enger Lëtzebuerger Schwämm am Asaz, an zwar bei engem Meeting vun sengem Club zu Diddeleng.

An Zukunft ass de Julien Henx nees méi dacks hei am Land ze gesinn. De Schwëmmer aus der Elite-Sportsektioun vun der Arméi huet säi Liewensmëttelpunkt nämlech nees zeréck op Lëtzebuerg verluecht.

Julien Henx nees zeréck zu Lëtzebuerg / Rep. Franky Hippert

De Schwamm-Meeting vu sengem Club ass genee richteg komm, nodeems déi lescht Méint alles anescht wéi evident fir de Julien Henx waren: Ënnert anerem sinn ech och nees 2 100ter geschwommen. Ech hat mech elo op de 50er fir Tokio konzentréiert. Meng Zäite waren natierlech nach net dat. Ech hat och e schwéiere Covid-Verlaf am Ufank vum Joer dee mech zeréck geheit huet.

De Julien Henx huet elo déi lescht 5 Joer zu Bordeaux gelieft an trainéiert. Virun allem duerch ee Grond ass de 26 Joer ale Sprintspezialist awer elo nees op Lëtzebuerg komm: Ech sinn nees hei zanter September, well zu Bordeaux d'Schwämm zou geet. Do hunn ech mer gesot, da kommen ech nees Heem an hunn topp Konditiounen. En Plus ass mäi Clubtrainer vu Bordeaux elo och neien Nationaltrainer ginn.

An engem Mount ass d'Weltmeeschterschaft am 25-Meter-Baseng zu Abu Dhabi. Mëttelfristeg sinn natierlech d'Olympesch Summerspiller an 3 Joer zu Paräis d'Zil: Abu Dhabi ass elo fir mech déi 1. grouss Etapp, wou ech dann och probéieren, Lëtzebuerger Rekord ze schwammen. A 16 Méint kann ee sech scho fir Paräis 2024 qualifizéieren an ech wëll dat esou séier wéi méiglech maachen.

An de leschte Joren huet de Julien Henx schonn alles drugesat, fir et op Olympia ze packen. Bis elo ass nach näischt draus ginn. Mat sengem Talent a mat sengem Wëllen ass dat awer sécherlech méiglech.