No 2 Joer Paus gouf de Weekend déi 6. Editioun vum Masters am CNT zu Esch organiséiert.

D'FLT feiert seng 75 Joer. Et war awer fir d'Lëtzebuerger Tennisfederatioun net einfach, ënnert den aktuelle Konditiounen dat entspriechend ze feieren. Dofir ware si frou, no 2 Joer Paus endlech déi 6. Editioun vum Masters am CNT zu Esch ze organiséieren, an dat mat der Lëtzebuerger Nummer 1 bei den Dammen.

D'Mandy Minella huet et sech net huele gelooss, fir bei den FLT Masters opzeschloen. Dat war net nëmmen e Merci un d'Federatioun an hir Supporter, mä och eng sportlech Erausfuerderung fir d'Lëtzebuerger Nummer 1. D'Mandy Minella ass an der Finall nämlech op d'Marie Weckerle getraff. An dat 18 Joer jonk Talent huet sech gutt geschloen. Virun allem am éischte Saz, dee si no vill Géigewier mat 4:6 verluer huet. D'Mandy Minella huet dunn am zweete Set den Deckel dropgemaach an deen dann och däitlech mat 6:0 gewonnen.

D'Mandy Minella gehéiert nieft dem Anne Kremer an dem Claudine Schaul zu der gëllener Generatioun vum Lëtzebuerger Dammen-Tennis. Déi 3 hunn dann och e Sonndeg hir Passioun mat ronn 40 Kanner an der Tennis Clinic gedeelt. Bei den Häre war de Gilles Muller present, fir seng Experienz weider ze ginn. Onvergiess si seng Matcher och am Davis Cup mam Mike Scheidweiler an dem Gilles Kremer. An déi zwee stounge beim Masters och um Terrain. De Gilles Kremer huet eréischt an der Finall géint de Christophe Tholl verluer, deen zesumme mat sengem Brudder och Dubbelkonkurrenz géint d'Koppel Scheidweiler an Diederich fir sech entscheet huet.

Och no 75 Joer lieft de Lëtzebuerger Tennis an et stoussen ëmmer erëm Nowuessspiller no. E gëtt villäicht e laange Wee, fir nees Spiller op Toppniveau ze kréien. Ma et ass kee Wee, deen d'Tennisfederatioun net bereet ass ze goen.