Et ass eng ganz chargéiert, ënnert anerem mat den Olympesche Spiller am Februar zu Peking.

Am Prinzip huet de Cosl-Kader-Athlet d'Qualifikatioun schonns an der Täsch. D'Preparatioun op déi nei Saison huet schonns am Summer ugefaangen.

De Matthieu Osch

"De Summer war am Fong geholl net esou schlecht. Ech hat just e bësse Problemer mam Réck. Ech krut Ufank Juni ee Bandscheiwevirfall diagnostizéiert. Doduercher hunn ech mäi Plang bësse mussen ëmänneren an 2-3 Woche méi lues maachen. Ech konnt awer Enn Juli an de ganzen August a September wierklech gutt trainéieren. Ech fille mech elo fit an de Réck hält. Dat mécht mir elo keng Problemer."

Nieft den Olympesche Spiller sti fir de Matthieu Osch och nach d'Universiade elo am Dezember an d'Militärweltmeeschterschaften am Mäerz um Programm.