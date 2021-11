E Mëttwoch den Owend waren d'Mandy Minella an d'Eleonora Molinaro am 1. Tour vum ITF-Tournoi zu Péiteng gefuerdert.

E Mëttwoch den Owend huet d'Mandy Minella sech fir deen 2. Tour beim ITF-Tennis-Tournoi zu Péiteng qualifizéiert. D'Lëtzebuerger Nummer 1 huet sech an 2 Sätz mat zweemol 6:4 géint d'Elsa Jacquemot aus Frankräich duerchgesat.

En Donneschdeg kritt d'Minella et an den Aachtelsfinalle mam Kathinka von Deichmann aus Liechtenstein ze dinn. D'Partie fänkt net virun 18.30 Auer un.

D'Eleonora Molinaro ass iwwerdeems eliminéiert ginn. D'Lëtzebuergerin huet sech an 3 Sätz misse mat 7:6, 1:6 a 5:7 géint d'Franséisin Lucie Nguyen Tan geschloe ginn.

Am Dubbel steet d'Molinaro mat hirer Partnerin Sada Nahimana an de Véierelsfinallen. Si kréien et en Donneschdeg mat der Koppel Kubareva / Prisacariu ze dinn.