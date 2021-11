Den Tom Habscheid huet e Stréch ënner seng Parasport-Karriär gezunn, elo zitt d'Liichtathletin am Rennrollstull no.

An de leschte Joren huet den Tom Habscheid de Lëtzebuerger Fändel am Parasport héich gehalen. Sief et op den Olympesche Spiller oder bei Welt- an Europameeschterschaften. De Bommstousser huet elo awer ee Stréch ënner seng Karriär gezunn.

Eng aner Liichtathletin probéiert elo och op deen internationalen Niveau ze kommen. Nämlech d'Katrin Kohl am Rennrollstull. Déi fréier Basketspillerin huet 2017 d'Sportaart gewiesselt. Zanterhier trainéiert si deels zu Saarbrécken an deels bei eis am Land. D'Zil ass et, fir sech fir Paralympics 2024 zu Paräis op de Kuerz- a Mëttelstrecken ze qualifizéieren.

"Well et do ëm Explosivitéit a Schnellegkeet geet. Ech fannen dat méi cool, do kann een et esou richteg erausloossen. Ech hunn nach net esou déi richteg Ausdauer. Fir 800 Meter brauch een déi zwar och schonns, mä fir elo weider op 1.500 Meter oder op 5.000 Meter ze goen, dat ass schonns eng aner Hausnummer. Ech soen net ni. Mä de Moment jiddwerfalls net", sou d'Katrin Kohl.

