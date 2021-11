E Freideg huet den Nationaltrainer Dan Santos déi 23 Nimm bekannt ginn, déi am Kader sinn.

Gréisser Iwwerraschunge ginn et keng. Wéinst Blessure feelt nach ëmmer d'Jessica Berscheid. Nei am Kader ass d'U18-Goalkeeperin Anais Weyer vu Metz. D'Partie gëtt am neie Stade de Luxembourg gespillt. De Virverkaf fir de Match fänkt e Samschdeg un.