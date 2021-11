E Freideg den Owend war mam Deville ee Lëtzebuerger Nationalspiller fir säi Veräin am Ausland am Asaz.

An der 3. Liga an Däitschland huet e Freideg den Owend Saarbrécken mam Maurice Deville mat 4:2 zu Verl gewonnen. De Lëtzebuerger Futtball-Nationalspiller gouf an der 54. agewiesselt an huet an der 71. Minutt den tëschenzäitlechen 2:2-Ausgläich fir Saarbrécken geschoss.

Duerch dës Victoire bleift Saarbrécken uewen an der Tabell mat drun.