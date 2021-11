Wéi d'Sektioun Karate vun der FLAM matdeelt, huet d'Jenny Warling no der rezenter Disqualifikatioun et net gepackt, sech géint d'Bulgarin duerchzesetzen.

Nodeem d'Goranova deen éischte Punkt gemaach huet, konnt d'Lëtzebuergerin nach mat 1:1 gläichzéien.

Dunn allerdéngs ass et der Bulgarin gegléckt, 3 Punkten ze markéieren an huet sech och dono de Virsprong op d'Jenny Warling net méi ewechhuele gelooss. D'Ivet Goranova hat och schonn d'Nummer 1 an der Weltranglëscht op der WM eliminéiert.

D'Jenny Warling kënnt domadder op déi 5. Plaz am Klassement vun der WM.