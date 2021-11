E Samschdeg hat d'FLNS, déi Lëtzebuerger Schwammfederatioun, hir uerdentlech Generalversammlung.

Et war eng ganz roueg Versammlung, bei där et och keng Wuertmeldunge goufen. A senger Ried ass de President vun der FLNS, Marco Stacchiotti op de Problem vun ze mann Schwämmen bei eis am Land agaangen. Ëmmer méi Kanner géifen doduercher net schwamme léieren. Dat wier méi wéi bedenklech, wann ee weess, datt europawäit all Joer ronn 27.000 Persounen erdrénken.

De Schwammsport selwer wier relativ gutt duerch d'Corona-Pandemie komm. Déi aner Sportaarten, déi an der FLNS mat dra sinn, wéi zum Beispill de Waasserball, de Sauvetage an och nach d'Synchronschwammen, hätten et awer wéinst dem Kierperkontakt-Verbuet ganz schwéier gehat.

De fréiere Schwëmmer Bob Ulveling gouf nei an den C.A. vun der FLNS opgeholl.