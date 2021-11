De Podium gëtt vun der Amerikanerin Mikaela Shiffrin a vum Lena Dürr komplettéiert.

Beim éischte Slalom vun der Saison huet sech Petra Vlhova duerchgesat. D'Slowakin louch nom éischten Duerchgang scho ganz uewen um Podium an dat virum Mikaela Schiffrin. Am zweeten Duerchgang sollt d'Vlhova hire Virsprong op d'Amerikanerin vun 0,11 op 0,31 Sekonnen ausbauen. Säit 2016 huet ëmmer eng vun deenen zwou Fuererinnen zu Levi gewonnen.

D'Lena Dürr aus Däitschland koum zum Schluss nach op déi drëtte Plaz, nodeems si am éischten Duerchgang no engem Feeler just op der 6. Plaz gelant war.