An der Finall kritt den Alexander Zverev et mam Daniil Medwedew ze dinn.

Den Tennis-Olympiagewënner Alexander Zverev huet bei den ATP-Finals zu Turin mam nächste Coup géint den Novak Djokovic d'Finall erreecht. An enger héichklasseger Neioplag vun der Olympia-Halleffinall vun Tokio huet den Däitsche géint d'Nummer 1 op der Welt mat 7:6 (7:4), 4:6 a 6:3 gewonnen. Den Zverev huet bei der Saisonfinall vun de beschten Tennisprofie vum Joer säin zweeten Titel no 2018 deemno weider fest am Viséier.

Géigner an der Finall ass e Sonndeg de Gewënner vun zejoert Daniil Medwedew. De Russ huet sech an der Halleffinall an 2 Sätz mat 6:4 a 6:2 géint den Norweger Casper Ruud behaapt.