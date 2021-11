Den F91 Diddeleng a Stroossen spillen 1:1, de Racing wënnt mat 3:1 géint Déifferdeng, Nidderkuer klappt Munneref an Hesper Wooltz.

Um Samschdeg goufen an der BGL Ligue all d'Matcher vum 12. Spilldag ausgedroen.

Am Bléckpunkt stoung den Escher Derby tëscht der Jeunesse an der Fola. Schonn no den éischte 45 Minutten stoung et 2:2. Nodeems den Nouvier d'Jeunesse an der 27. Minutt a Féierung brénge konnt, huet d'Fola duebel zeréck geschloen an duerch de Pimentel (34.') an den Dragovic (38.') de Match gedréint. Kuerz virun der Paus konnt den De Sousa Moreira (44.') awer nees den Ausgläich markéieren. Nodeems de Ouwo Moussa (77.') d'Jeunesse nees a Féierung bruecht huet, huet de Mustafic nach an der 1. Minutt vun der Nospillzäit konnten ausgläichen.

E weideren Topmatch gouf et tëscht dem F91 Diddeleng an der UNA Stroossen. Nodeems Diddeleng an der éischter Hallschent déi besser Ekipp war, konnten se mat engem 1:0 no engem Gol vum Bettaieb (24.') an d'Paus goen. No der Paus huet Stroossen awer eng Reaktioun gewisen an huet duerch de Cossou (54.') op 1:1 ausgeglach.

Am Match tëscht dem Racing an Déifferdeng huet sech de Racing mat 3:1 duerchgesat. Kuerz virun der Paus huet de Mabella den 1:0 geschoss. Just 2 Minutten no der Paus huet de Francoise op 2:0 erhéicht éier de Cabral (53.') op 1:2 verkierze konnt. Mam 3:1 an der 69. Minutt huet de Rossi alles kloer gemaach.

Laang louch Munneref zu Nidderkuer a Féierung duerch e Gol vum Henid Ramdedovic mee a just 5 Minutten huet de Progrès de Match gedréint a fir sech entscheet. Nodeems den De Almeida an der 73. Minutt ausgeglach huet, huet de Luisi an der 75. an an der 78. Minutt nach 2 Goler drop geluecht.

Duerch 3 Goler vum Dominik Stolz konnt sech de Swift Hesper mat 3:2 géint Wooltz duerchsetzen. D'Goler vu Wooltz huet den Osmanovic an der 45. an an der 83. Minutt markéiert.

Déi éischt Victoire vun dëser Saison konnt sech Rodange géint Hamm Benfica sécheren. Duerch Goler vum Amehi a Korac konnte se mat 2:1 gewannen. Domadder tauschen déi 2 Ekippen d'Plazen an der Tabell an Hamm ass elo Tabelleleschten.

An engem montere Match huet sech Rouspert eng 3:1-Victoire zu Hueschtert geséchert. 3 Goler vum Soladio hu vir dës Victoire gesuergt. Den Tibor konnt tëschenzäitlech fir Hueschtert ausgläichen.

Péiteng hat keng Problemer mat Ettelbréck a sëtzt sech mat 4:1 duerch.

