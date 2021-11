An Däitschland ka sech Frankfurt géint Freiburg duerchsetzen a Mainz a Köln spillen 1:1. An England wënnt ManCity mat 3:0 géint Everton.

Bundesliga

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 0:2

0:1 Lindström (34.'), 0:2 Kostic (43.')

Déi éischt Néierlag am neie Stadion an no 9 Matcher virun den eegenen Spectateuren huet Freiburg géint Frankfurt missen hinhuelen. Nodeems Frankfurt mat engem 2:0 Avantage an d'Paus gaangen ass, hunn se an der zweeter Hallschent eng gutt defensiv Leeschtung gewisen an hu sech dermadder dës Victoire och verdéngt.

FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 1:1

1:0 Burkardt (41.'), 1:1 Özcan (47.')

An der éischter Hallschent huet Köln den Toun uginn mee kuerz virun der Paus war et dann awer Mainz déi duerch e Gol vum Burkardt a Féierung gaange sinn. Nëmmen 2 Minutten no der Paus huet dann awer den Özcan den 1:1 markéiert. Méi spéit am Match ass Mainz ëmmer besser an de Match komm an hat d'Chance op d'Victoire mee e weidere Gol sollt awer net méi geléngen. De Leandro Barreiro gouf an der 34. Minutt fir de blesséierte Kohr agewiesselt.

Premier League

Manchester City - Everton 3:0

1:0 Sterling (44.'), 2:0 Rodrigo (55.'), 3:0 Bernardo Silva (86.')

Duerch 2 wonnerschéin Goler vum Sterling a Rodrigo ka sech Manchester City héichverdéngt géint Everton duerchsetzen. An der Tabell steet ManCity op der 2. Plaz an Everton op der 11..

Serie A

Inter Mailand - SSC Neapel 3:2

0:1 Zielinski (17.'), 1:1 Calhanoglu (25.', Eelefmeter), 2:1 Perisic (44.'), 3:1 Martinez (61.'), 3:2 Mertens (78.')

An der Serie A huet Neapel um 13. Spilldag missen déi éischt Néierlag a Kaf huelen. Nodeems Inter Mailand mat 0:1 am Réckstand louch, hunn se de Match gedréint a louche mat 3:1 a Féierung. Mat engem schéine Gol huet de Mertens op 2:3 verkierzt an hunn dono Drock op den Ausgläich gemaach mee e weidere Gol sollt hinnen net geléngen.

Ligue 1

Metz - Bordeaux 3:3

0:1 Elis (17.'), 0:2 Oudin (39.'), 1:2 de Preville (45.'), 2:2 Nguette (51.'), 2:3 Oudin (65.'), 3:3 Nguette (70.')

Troyes - St. Etienne 0:1

0:1 Miguel Trauco (60.')

Bei der Néierlag vun Troyes géint St Etienne gouf de Gerson Rodrigues an der 68. Minutt agewiesselt mee konnt d'Néierlag net méi verhënneren.

La Liga

Granada - Real Madrid 1:4

0:1 Asensio (19.'), 0:2 Nacho (25.'), 1:2 Luis Suarez (34.'), 1:3 Vinicius (56.'), 1:4 Mendy (76.')

Héichverdéngt konnt sech Real Madrid mat 4:1 zu Granada duerchsetzen. D'Heemekipp huet ni richteg an de Match fonnt a Real huet vill Spillfreed gewisen an de Match kloer dominéiert. An der 67. Minutt huet bei Granada de Monchu déi rout Kaart gesinn. Den Trainer vu Granada huet sech doropshin esou opgereegt dat en och déi rout Kaart gewise krut.

