An der Finall konnt sech den däitschen géint de Russ Daniil Medvedev duerchsetzen.

No enger staarker Leeschtung huet sech den Alexander Zverev mat 6:4 a 6:4 géint de Russ Daniil Medvedev duerchgesat a séchert sech domadder no 2018 déi zweete kéier den Titel bei den ATP-Finals.

An der Gruppephase konnt sech nach de Russ géint den Däitschen mat 6:3, 6:7 a 7:6 duerchsetzen. An der Finall war fir de Medvedev géint den Zverev dann awer kee Kraut gewuess. An der Halleffinall hat den Zverev schonn d'Nummer 1, Novak Djokovic, bezwongen.