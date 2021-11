No enger souveräner Leeschtung ka sech d'Petra Vlhova aus der Slowakei virum Mikaela Shiffrin aus den USA duerchsetzen. Drëtten gëtt d'Lena Dürr.

Wéi schonn um Samschdeg hunn och um Sonndeg beim zweete Slalom vun dësem Wanter déi 2 Favoritinnen, Petra Vlhova an Mikaela Shiffrin, d'Course dominéiert. Am zweete Laf huet sech d'Mikaela Shiffrin e Feeler erlaabt a konnt doropshin dem Petra Vlhova net geféierlech ginn an der Lutte ëm déi 1. Plaz. Um Enn hat d'Slowakin e Virsprong vu 46 Honnertstel. Op déi 3. Plaz koum d'Lena Dürr mat engem Retard vun 78 Honnertstel. Nom Samschdeg ass dëst déi 2. Podiumsplaz fir déi däitsch Athletin an hirer Karriär.