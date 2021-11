Beim zweete Sprangen vun dëses Saison zu Nizhny Tagil sëtzt sech den Halvor Egner Granerud virum Karl Geiger duerch.

Och dat zweet Sprangen vun dëser Saison gouf zu Nizhny Tagil a Russland ausgedroen. No der Victoire am éischte Sprangen vum Karl Geiger, ass den däitschen dës kéier op déi 2. Plaz hannert dem Halvor Egner Granerud gesprongen. Den Norweger war éischten nom 1. Duerchgang an huet um Enn mat däitlechem Virsprong gewonnen. Drëtten gouf de Stefan Kraft dee sech am zweeten Duerchgang 11 Plazen no vir kämpfe konnt.