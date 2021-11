De 27. November spillt d'Lëtzebuerger Rugby-Nationelkipp heiheem géint Tschechien.

Den nächste Weekend spillen d'Rout Léiwe fir déi éischte Kéier am neie Stade de Luxembourg. Am Kader vum Rugby Europe Conference 1 North Championnat kritt een et mat der Tschechescher Republik ze dinn. D'Partie fänkt um 18 Auer un.

D'Tickete gi just online verkaaft, sou datt et deemno keng Oweskeess gëtt.