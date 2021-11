Vill Resultater um 11. Spilldag an der NFL ware ganz anescht, wéi ee sech se erwaart huet.

De Runningback vun den Indianapolis Colts, den Jonathan Taylor, huet e Sonndeg den Owend d'Buffalo Bills praktesch eleng a Grond a Buedem gespillt. Hien hat een historesch staarke Match: 185 Rushing Yards, 4 Rushing-Touchdowns, 3 Receptions fir 19 Yards an 1 Receiving-Touchdown. Domat huet hien eleng duebel esou vill Punkte gescored wéi déi komplett Ekipp vun de Buffalo Bills. Weider ass den Taylor eréischt de 5. Spiller an der Super-Bowl-Ära, deem dëst Konschtwierk mat iwwer 200 Scrimmage-Yards a 5 Touchdowns. Fir d'Defense vun de Bills also e schwaachen Dag an och hir Offensiv hat ferm Problemer. Den Josh Allen, de Quarterback vun de Bills, huet 2 Interceptions geheit an och säi Back-up, de Mitchell Trubisky, huet eng Interception geheit, esou datt d'Colts um Enn héichverdéngt mat 41:15 gewannen. Duerch dës Néierlag an d'Victoire vun de Patriots hunn d'Bills dann och d'Féierung an hirer Division verluer.

Eng fauschtdéck Iwwerraschung gouf et iwwerdeems am Match tëscht den Texans an den Titans. D'Titans, déi bis ewell just 2 Matcher verluer haten, hu mat 13:22 géint Houston verluer, déi domat eréischt hiren zweete Match fir dës Saison gewanne konnten. Bei den Titans hat virun allem de Quarterback, de Ryan Tannehill, ee schwaarzen Dag. Hien huet ganzer 4 Interceptions geheit an den Texans domat d'Liewen einfach gemaach. Dat grad an der éischter Hallschent, wou d'Titans keng Punkten op d'Tafel kritt hunn. Säi Géigepart Tyrod Taylor vun den Texans huet keng Interception a keen Touchdown gehäit, ass awer zwee Mol selwer an d'Endzon komm an huet esou wichteg Punkte fir seng Ekipp gemaach, déi domadder zwar nach ëmmer wäit vun de Playoffs ewech ass, mä dofir bewisen huet, datt een och eng aktuell Topp Ekipp klappe kann.

Zwee Favoritten op d'Playoffs war dann d'Game of the Week. Bei de Cowboys ass bis elo villes gutt gelaf an d'Chiefs sinn hannert hiren Erwaardunge bliwwen. Ma am Spëtzematch sollt dat sech änneren. Et war d'Defense vun den Chiefs, déi de Match dominéiert huet an d'Cowboys sinn de ganze Match iwwer net eng Kéier an d'Endzon komm, dobäi kommen nach 2 Interceptions vum Quarterback Prescott, deen awer fir 216 Yards geheie konnt. Eenzeg Punkte koume vum Kicker Zuerlein, deen 3 vun 3 verwandele konnt. D'Chiefs dogéint sinn zwee Mol an der éischter Hallschent an d'Endzon komm an hunn och do den Ecart gemaach. An der Paus stoung et 16:3 fir si. Och de Patrick Mahomes huet keen Touchdown gehäit, dofir awer eng Interception bei 260 Yards.

Massiv Punkten an e ganz enke Match konnt ee zu Los Angeles gesinn. Déi eenzeg Féierung am Match haten d'Steelers no hirem éischten Drive, dee si mat engem Field Goal ofschléisse konnten. Dono hunn d'Chargers de Lead iwwerholl a sech lues a lues ofgesat: 7:3 nom éischte Véierel, 17:10 an der Paus a 27:10 nom drëtte Véierel. Am leschte Quarter sinn dann am ganzen 41 Punkte markéiert ginn, ma déi 27 vun de Steelers sollten net duergoen, fir de Match nach ze dréinen. Statistesch gesinn hate béid Quarterbacks e gudde Match. 28 vu 44 Bäll mat 273 Yards an 3 Touchdowns gouf et fir de "Big" Ben Roetlisberger an den Justin Herbert konnt 30 vun 41 Passen un de Mann bréngen, dat mat 382 Yards, engem Touchdown an och enger Interception.

E Bléck op d'Playoffs

Géif déi regulär Saison haut op en Enn goen, hätten an der AFC sech d'Titans den Top Spot geséchert an hätten déi éischt Ronn fräi. D'Ravens géifen op Plaz 2 landen, d'Patriots op 3, d'Chiefs op 4, d'Bengals op 5, d'Chargers op 6 an d'Bills op 7. Gutt Chancen hätten nach d'Steelers, d'Colts, d'Browns, d'Raiders an d'Broncos.

An der NFC hätten d'Cardinals de beschte Sëtz, dat virun de Packers, Cowboys, Buccaneers, Rams, Vikings a Saints. Chancen hätten nach d'49ers, d'Eagles an d'Panthers, méi schwéier ass et fir Washington an Atlanta.

Alleguerten d'Matcher am Iwwerbléck

New England Patriots - Atlanta Falcons 25:0

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles 29:40

Miami Dolphins - New York Jets 24:17

Detroit Lions - Cleveland Browns 10:13

San Francisco 49ers - Jacksonville Jaguars 30:10

Washington Football Team - Carolina Panthers 27:21

Green Bay Packers - Minnesota Vikings 31:34

Baltimore Ravens - Chicago Bears 16:13

Cincinnati Bengals - Oakland Raiders 32:13

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 23:13

