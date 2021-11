Et ass op jiddwerfalls eng Decisioun, déi net iwwert d'Nuecht getraff gouf, ma dat Ganzt war lo schonn eng Zäitchen a sengem Kapp, sou de Fabio Marochi.

Hie war déi lescht 6 Joer d'Gesiicht vum Progrès. Lo huet de Fabio Marochi, deen och scho vun 2009 bis 2011 President vum Nidderkuerer Futtball-Club war, decidéiert, um Enn vun der Saison opzehalen.

Jo, virun engem décke Mount hunn ech eisen Haaptleit am Comité Bescheed gesot, datt ech am Juni 2023 wollt ophalen. E puer Deeg drop huet den Thomas Gilgeman mech gefrot, ob ech net schonn um Enn vun dëser Saison wéilt ophalen.

Fabio Marochi/Reportage Franky Hippert

Den 51 Joer ale Geschäftsmann ass elo déi lescht 30 Joer am Futtball engagéiert. An de leschten 18 Méint vun der Pandemie hat de Fabio Marochi elo vill Zäit fir iwwert de Sënn vum Liewen nozedenken:

Ech hu gemierkt, datt ech net vill Zäit fir meng Famill a fir mech hat. Déi Zäit wëll ech mer elo huelen.

De Fabio Marochi huet an der Lescht op jiddwerfalls och festgestallt, datt hien net méi esou vill Gedold huet wéi fréier:

Do si vill Grënn, déi veräinsintern sinn, sou Klengegkeeten an da mierkt een op eemol, datt een aggressiv, gereizt ass, an da muss een éierlech mat sech selwer sinn a sech soen; du bass elo midd, et ass Zäit fir den Zepter weider ze ginn.

Eng Erkenntnis, déi de Fabio Marochi an de leschte Jore gemaach huet, ass, datt hie säi Betrib anescht ka feieren wéi dat fir säi Veräin de Fall ass. Am Club brauch ee vill méi Fangerspëtzegefill.

Déi flottsten Erënnerung ass natierlech den Optrëtt an der Europa League Qualifikatioun géint Glasgow Rangers. An Zukunft trëppelt de fréiere Spiller vum Progrès am Veräin, wat den Daily business ugeet, méi lues. Hie këmmert sech awer weiderhin ëm de ganze Marketing a mam aktuellen sportlechen Direkter vum Progrès, Thomas Gilgemann, steet och e potenziellen Successeur fir de Presidenteposte bereet.