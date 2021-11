Dat deelt de Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois um Dënschdeg mat.

De Laurent Carnol verstäerkt de Lëtzebuerger Comité als Directeur technique adjoint. De fréiere Schwëmmer ass am Moment jo nach Responsabel fir d'duebel Karriär am Lihps, dem Lëtzebuerger Institut fir den Héichleeschtungssport. De Laurent Carnol fänkt den 1. Februar beim Cosl un. Wann den Heinz Thews dann d'nächst Joer an d'Pensioun geet, an de Raymond Conzemius vun him de Posten als techneschen Direkter iwwerhëlt, gëtt de Carnol deemno dem Conzemius säin Adjoint.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Laurent Carnol rejoint le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a le plaisir d’annoncer qu’il a recruté Monsieur Laurent Carnol au poste de Directeur technique adjoint du COSL. Il entrera en fonction le 1er février 2022. En cette qualité, il est placé sous la direction du Directeur technique.