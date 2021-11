Am Basket spillt d'Lëtzebuerger Härennationalekipp en Donneschdeg um 18 Auer an der Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 géint Albanien.

Den Donneschdeg den Owend fänkt fir d'Hären-Basket-Nationalekipp d'Pre-Qualifikatioun fir d'EM 2025 un. Am Grupp B kréien d'Lëtzebuerger et en Donneschdeg mat Albanien ze dinn an e Sonndeg an der Coque mat Rumänien. D'Zil fir dem Ken Diederich seng Ekipp ass et, fir direkt mat engem positive Resultat an d'Campagne eran ze starten.

Virschau Basket / Rep. Rich Simon

Zanter en Dënschdeg ass d'Ekipp an Albanien. D'Leit vum Ken Diederich sinn awer schonns méi laang zesummen am Stage.

"Mir hunn effektiv eng Woch gehat, fir alles ze preparéieren. Du hues deng Sette, deng Defense a.s.w. gekuckt. Du hues probéiert, de Kader zesummen ze stellen. Wien alles gebraucht gëtt. Et ass schonns flott, awer intensiv. Eng Woch wier méi flott gewiescht. Fir mech an och fir d'Spiller."

D'Lëtzebuerger spillen am Grupp B. An deem sinn nëmmen dräi Ekippen dran. An awer zitt d'Qualifikatioun sech iwwer praktesch néng Méint.

"Mir hunn elo zwee Matcher am November an dann een am Februar an een am Juli. Et ass opgedeelt, datt ee villäicht herno een aner Kader huet, wéi deen elo. Ech wier frou wa mir méi Matcher hätten. Ech wier gären an enger 4. Grupp gewiescht. Am Grupp vun dräi kënne mir awer als Zweete weiderkommen. Dat probéiere mir hin ze kréien."

D'Albaner an d'Rumäne sinn zwou Ekippen, déi een net direkt matenee vergläiche kann. Fir de Ken Diederich war et dofir wichteg, de Kader breet opzestellen.

"Mir hunn de Kader esou opgestallt, datt mir géint d'Albaner méi grouss a méi physesch sinn a villäicht maache mir doheem ee Changement. D'Albaner si ganz physesch, si spillen "inside" a si wäerte ganz aggressiv erauskommen. Fir mech ass et wichteg, déi richteg Astellung, déi richteg Defense ze fannen, fir dat richtegt eraus ze huelen."

Zwee wichteg Spiller feelen dem Ken Diederich. Engersäits den Oli Vujakovic, dee schoulesch Verflichtungen huet, an anersäits den Ivan Delgado.

"Den Ivan Delgado ass verletzt. Deen huet zanter 3-4 Méint Problemer. Hien huet nees ugefaangen ze spillen, hien huet awer nach net den Niveau, fir bei eis kënne mat ze spillen."

De Match tëscht Albanien a Lëtzebuerg kënnt Dir den Donneschdeg vun 18 Auer u bei eis am Stream kucken.

Ufank vum Match: 18h00

Viraussiichtlechen Enn vun der Emissioun: 20h00

D'FLBB-Selektioun



Andjelkovic Mihailo (AB Contern)

Biever Pit (Basket Esch)

Feipel Mike (Sparta Bertrange)

Grün Thomas (Gladiators Trier, Gemrmany)

Gutenkauf Philippe (Etzella)

Kalmes Joé (T71)

Kovac Ben (Den Helder Suns, Netherlands)

Laurent Alex (Kortijk Spurs, Belgium)

Melcher Bob (Amicale Steesel)

Rugg Clancy (Basket Esch)

Wilson Derek Junior (BBC Arantia Larochette)

Wolff Yann (Etzella Ettelbruck)

Head-coach: Ken Diederich

Programm vun de Matcher

Sonndeg, 28. November: Lëtzebuerg géint Rumänien

De Match ass fir 17 Auer programméiert.