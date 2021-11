Duerch eng 0:3-Néierlag schléisst Tiraspol mam Sébastien Thill de Grupp D op der 3. Plaz of. Nom Wanter geet et domat an der Europa League weider.

Am Grupp D huet sech Real Madrid mat enger 3:0-Victoire géint Sheriff Tiraspol mam Sébastien Thill d'Plaz an der Aachtelsfinall geséchert. Duerch eng Defaite vum Shakhtar géint Inter Mailand geet et fir Sheriff dann am Fréijoer an der Europa League weider.

Manchester City huet sech mat enger 2:1-Victoire géint de PSG déi éischt Plaz am Grupp A geséchert. Den RB Leipzig kann duerch eng souverän 5:0-Victoire géint Bruges um leschte Spilldag nëmmen nach op déi drëtt Plaz hoffen.

Am Grupp B stoung scho virum Match fest, dass Liverpool als Tabellenéischten an d'Aachtelsfinallen anzitt. An der Partie géint Porto hu sech d'Reds mat 2:0 géint Porto duerchgesat a bleiwe sou weider ongeschloen. Duerch eng 1:0-Victoire vum AC Mailand géint Atlético Madrid bleift et am Duell ëm déi zweet Plaz weider spannend.

Am Grupp C gouf et zu Lissabon eng kal Dusch fir Dortmund. De BVB huet sech misse mat 1:3 géint Sporting geschloe ginn a verpasst domat den Ticket fir d'K.O.-Phas. Ajax huet sech am anere Match mat 2:1 géint Besiktas behaapt an déi 1. Plaz gefestegt.

En Dënschdeg den Owend konnt sech Manchester United fir d'K.O.-Phas qualifizéieren. Barcelona muss allerdéngs um leschte Spilldag zidderen.

Grupp D

Sheriff Tiraspol - Real Madrid 0:3

0:1 Alaba (30'), 0:2 Kroos (45+1'), 0:3 Benzema (55')

No der grousser Sensatioun am Bernabéu ass Sheriff mam Sébastien Thill mat der Aussiicht op d'Aachtelsfinallen an de Retourmatch gaangen. Wéi ze erwaarden haten d'Gäscht vu Madrid an der Ufanksphas zum gréissten Deel de Ball, ma och Tiraspol huet sech ëmmer nees kuerz zu Wuert gemellt. No ronn 30 Minutten war d'Defense vun der Lokalekipp dann awer geschloen, wéi den Alaba duerch en direkte Fräistouss fir d'Féierung vu Real gesuergt huet.

Den 1:0 huet Madrid an d'Kaarte gespillt. Mat vill Gedold hu si de Match bestëmmt an déi an hire Géigner nëmme seele virun den eegene Gol komme gelooss. Déi zwou eenzeg gutt Chancë vu Sheriff sinn duerch Distanzschëss vum Sébastien Thill entstanen. Mat der leschter Aktioun vun der éischter Hallschent ass Real dann nach den zweete Gol gelongen. Dem Kroos säi Schoss war vun der Lat knapps hannert d'Gollinn gefall a sou ass et mat enger 2:0-Féierung fir de Gaascht an d'Vestiairë gaangen.

De Resumé vun der éischter Hallschent Fir d'Ekipp vu Madrid ass et no 45 Minutte mat enger 2:0-Féierung an d'Paus gaangen.

Real Madrid huet am zweeten Duerchgang genau sou staark weidergemaach a konnt am Numm vum Benzema ronn 10 Minutten nom Säitewiessel op 3:0 erhéijen. Sheriff huet trotz dem Réckstand ëmmer nees offensiv Akzenter gesat an den Uschlossgol gesicht, ma d'Spuenier hunn, anescht wéi am Allersmatch, de Gol propper gehalen an d'Féierung ouni gréisser Problemer verdeedegt. Bis zum Schluss huet sech um Spillstand näischt méi geännert a sou behaapt sech Real Madrid verdéngt mat 3:0.

De Resumé vun der zweeter Hallschent No der Paus ass Real Madrid ee weidere Gol gelongen.

Inter Mailand - Shakhtar 2:0

1:0 Dzeko (61'), 2:0 Dzeko (67')

Grupp A

Club Bruges - RB Leipzig 0:5

0:1 Nkunku (12'), 0:2 Forsberg (17'), 0:3 Silva (27'), 0:4 Forsberg (45+1'), 0:5 Nkunku (90+3')

Manchester City - PSG 2:1

0:1 Mbappé (50'), 1:1 Sterling (63'), 2:1 Jesus (76')

De Resumé vum Grupp A Manchester City huet sech mat enger 2:1-Victoire géint de PSG déi éischt Plaz geséchert a Leipzig huet Bruges mat 5:0 iwwerrannt.

Grupp B



Atlético Madrid - AC Mailand 0:1

0:1 Messias (87')

Liverpool - FC Porto 2:0

1:0 Thiago (52'), 2:0 Salah (70')

De Resumé vum Grupp B Wärend Liverpool ongeschloen Tabelleleader bleift, geet et um leschte Spilldag nach bei deenen dräi aneren Ekippen ëm déi zweet Plaz.

Grupp C

Besiktas - Ajax 1:2

1:0 Ghezzal (22'), 1:1 Haller (54'), Haller (69')

Sporting - Dortmund 3:1

1:0 Goncalves (30'), 2:0 Goncalves (39'), 3:0 Porro (81'), 3:1 Malen (90+3')

De Resumé vum Grupp C Am Grupp C huet Dortmund duerch eng Defaite zu Lissabon déi zweet Plaz verpasst.

All d'Resultater am Iwwerbléck

