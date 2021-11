D’Caroline huet mat 27 Joer de Box-Sport entdeckt an ass déi éischt an eenzeg Profi-Boxerin zu Lëtzebuerg. Op ee Coup ass hir Karriär awer op en Enn komm.

Hu dir scho geboxt an ärem Liewen ? Falls jo, seet iech den Numm Caroline André villäicht eppes. Ëmmerhin ass si Weltmeeschterin am Boxen. Viru kuerzem gouf bekannt, dass si elo hir Karriär un den Nol hänke wëllt, d'Hannergrënn sinn onerwaart komm.

Eng Vitrinn doheem an der Stuff erënnert un déi eenzel Titelen, déi d’Caroline scho verdéngt huet. Zanter ville Joren huet si sech en Numm an dësem Sport op internationalem Niveau gemaach, ma d'Caroline erënnert sech nach un déi eng oder aner Victoire. Houfreg ass si natierlech op hire Weltmeeschter-Titel.

Hir Liewenspartnerin an och Fra, d’Chris, ass houfreg op déi vill Titelen, ma elo ass d’Caroline awer gezwongen, opzehalen. Et sinn d'Konsequenze vun engem Tëschefall virun der eegener Hausdier. Si gouf hei ugegraff a schwéier blesséiert.

Resultat: 4 Frakturen am Gesiicht an d’Kräizbee gebrach. D'Caroline kann elo net méi un internationale Competitiounen deelhuelen, well si ni méi ouni Casque an de Boxring klammen dierf. Op internationalem Niveau gëtt awer ouni Casque geboxt, an anere Wierder ass domadder hir Karriär eriwwer.

Ganz ophale wëll si awer net: als Presidentin an Trainerin vum Déifferdenger Boxing Club wëll d'Caroline hiert Wëssen an Zukunft un déi Jonk weiderginn an trainéiert si weider. Hir Schüler si frou, dass d’Caroline net ganz vun der Äerduewerfläch verschwënnt, op d'mannst wësse si et ze schätzen, ëmmerhi gi si vun enger Weltmeeschterin trainéiert.