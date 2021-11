En Donneschdeg den Owend war de fënnefte Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League.

Bayer Leverkusen huet den éischte Matchball genotzt a qualifizéiert sech virzäiteg als Gruppegewënner fir d'Aachtelsfinallen. De Bundesligist geet der Tëscheronn géint D'Ofsteiger aus der Champions League domat aus dem Wee. En Donneschdeg den Owend konnt Bayer sech mat 3:2 géint 51-fache schottesche Champion Celtic Glasgow duerchsetzen.

Och Monaco ass sécher Gruppenéischten. Ëm d'Plaz 2 kënnt et um leschte Spilldag zum direkten Duell tëscht dem PSV Eindhoven a Real Sociedad.

Galatasaray wënnt mat 4:2 géint Marseille um Donneschdeg den Owend. Domat kënnen d'Fransousen an der Europa League net méi weiderkommen. Als Tabellendrëtten hu si awer nach d'Méiglechkeet, sech fir d'Conference League ze qualifizéieren.

Am Grupp C bleift et iwwerdeems richteg spannend. Leicester City konnt sech duerch eng 3:1-Victoire géint Legia Warschau un d'Tabellespëtzt setzen. D'Englänner hunn elo 8 Punkten, Neapel a Moskau der 7 a Warschau 6. Deemno ass virum leschte Spilldag nach alles méiglech.

Hei fannt Dir all d'Resultater am Iwwerbléck