D'Lëtzebuerger Rugbynationalekipp stécht an de leschte Preparativen, fir hiren éischte Lännermatch am neie Stadion ze spillen.

Um Samschdeg ass fir de Kont vum 2. Spilldag vun der Conference Nord 1 Grupp d'Tschechesch Republik op Besuch. D'Spiller freeë sech drop, no 2 Joer nees e Match virun eegenem Publik ze spillen, och wann et géint den 37. vun der Weltranglëscht net einfach gëtt.

D’Tschechesch Republik ass nämlech 21 Plaze besser klasséiert wéi d'Lëtzebuerger Nationalekipp, mee et ass net déi éischten Kéier, dass ee géint si spillt.

Den Nationalspiller Stefan Schaap: "Mir kenne se a mir wëssen, si si physikalesch méi schwéier wéi mir. Si spillen och deementspriechend an huelen de Virdeel vun hirem Gewiicht, mee dat wësse mir. Dat heescht, mir wëssen, wéi mir trainéiere mussen."

De Stade de Luxembourg ass jo den nationale Futtball- a Rugbystadion a well d'FLF-Formatioun jo schonn e puer Matcher an der neier Enceinte gespillt huet, krut een Ënnerstëtzung vun der Futtballfederatioun, fir alles en Place ze setzen an erkläert ze kréien. Doriwwer huet sech de Jean-François Boulot, President vun der Rugbysfederatioun, gefreet.

"Et ass eise grousse Brudder vum Stadion a mir kënnen hinnen nëmme Merci soen an ëmmer wa mir eng Fro hunn, si si fir eis do."

Och d’Ambiance an d'Ënnerstëtzung, déi vun den Tribün kënnt, wäert eng aner sinn, wéi dat am Josy Barthel nach de Fall war. De Stefan Schaab wëll sech awer iwwerrasche loossen.

"Am Josy Barthel huet een et scho matkritt, mee hei am neie Stadion schaalt et nach méi. Ech war och nach kee Match kucke vun eise Kolleege vum Futtball an dowéinst sinn ech gespaant, wéi et muer den Owend [Samschdeg] kléngt."

Fir de Match géint déi Tschechesch Republik si schonn iwwer 1.000 Tickete verkaf, eppes wat d'Federatioun iwwerrascht huet.

"Mir hu wierklech net domat gerechent, dass esou vill Tickete verkaf ginn. Am Ufank hu mir mat 500 Tickete gerechent, déi géifen iwwer d'Théik goen, mee elo ass et dat duebelt. Et ass wierklech fantastesch", de Jean-François Boulot, President vun der Rugbysfederatioun.

Um Freideg steet nach eng Generalprouf am Stadion um Programm, dass da beim éischten Optrëtt am Stade de Luxembourg och alles fantastesch funktionéiert.