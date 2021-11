Bei der Auslousung vun de Playoffs sinn Italien a Portugal an ee Grupp geloust ginn.

E Freideg den Owend goufen zu Zürich d'Playoffs vun der europäescher WM-Qualifikatioun ausgeloust.

Am Grupp A spillen an den Halleffinalle Schottland géint d'Ukrain a Wales kritt et mat Éisträich ze dinn.

Am Grupp B muss Russland géint Polen untrieden a Schweden spillt géint Tschechesch Republik.

An am Grupp C krut Italien Nordmazedonien zougeloust a Portugal spillt géint d'Tierkei. Domadder wäert sech héchstens eng vun de Spëtzenekippe fir d'WM qualifizéiere kënnen.

D'Playoff-Halleffinalle ginn de 24. Mäerz gespillt. D'Finalle vun den dräi Gruppe ginn dann den 29. Mäerz gespillt.