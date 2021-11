Gunners kenne sech mat 2:0 géint Newcastle duerchsetzen a Liverpool gewënnt doheem géint Southampton.

Och an der Bundesliga gouf um Samschdeg gespillt, hei huet sech ënnert anerem Dortmund géint Wolfsburg duerchgesat. D'Lëtzebuerger Futtballer waren iwwerdeems och am Asaz, den Iwwerbléck fannt Dir hei.

Premier League

FC Arsenal - Newcastle United 2:0

1:0 Saka (56'), 2:0 Martinelli (66')

Arsenal huet sech no der Néierlag leschte Weekend géint Liverpool erëm zeréck gemellt a gewënnt iwwerleeë mat 2:0 géint Newcastle. Elleng an der 1. Hallschent hätte Gunners a Persoun vum Aubameyang a Féierung misste goen, de Stiermer huet de Ball awer net an de Filet bruecht. Saka a Martinelli hunn et dunn besser gemaach. Arsenal huet no 13 Spilldeeg 23 Punkten um Konto.

Liverpool - Southampton 4:0

1:0 Jota (2'), 2:0 Jota (32'), 3:0 Thiago (37'), 4:0 van Dijk (52')

Southampton hat op der Anfield Road géint Liverpool keng Chance a verléiert verdéngt géint de LFC. Liverpool huet duerch de Gol vum Jota fréi am Match de Grondstee fir déi 3 Punkte geluecht. Jota, Salah a Co. haten an der Offensiv ze vill Plaz, an esou gewannen si um Enn ouni gréisser Schwieregkeete 4:0 géint Southampton.

Norwich City - Wolverhampton Wanderers 0:0

Serie A

Juventus Turin - Atalanta Bergamo (18h00)

FC Venedeg - Inter Mailand (20h45)

Ligue 1

OSC Lille - FC Nantes 1:1

1:0 Yilmaz (9'), 1:1 Blas (24')

OGC Nice - FC Metz (21h00)

La Liga

FC Villarreal - FC Barcelona (21h00)

