No gudde 60 Minutten ass Lëtzebuerg um Enn d'Loft ausgaangen a sou verléieren si no enger couragéierter Leeschtung mat 12:39.

Lëtzebuerg huet e Samschdeg den Owend säin éischte Match am neie Stadion gespillt a si krute Besuch vun der Tschechescher Republik. D’Lëtzebuerger haten den éischte Match a Schweden kloer verluer a waren och e Samschdeg den Owend eigentlech den Underdog, ma si hu sech gutt gewiert a konnte laang dogéinthalen. Nodeems Lëtzebuerg mat 3:0 a Féierung gaange war, ass et beim Stand vu 6:7 aus Lëtzebuerger Siicht an d’Paus gaangen.

Lëtzebuerg war gutt an déi zweet Hallschent gestart a louch esouguer mat 12:10 am Avantage. No enger Stonn Spillzäit ass de Lëtzebuerger dunn awer d’Loft ausgaangen a si hu bannent 8 Minutten 21 Punkte géint sech kritt, esou datt zu deem Ament de Match gelaf war. Um Enn verléiert Lëtzebuerg mat 12:39 géint d’Tschechesch Republik.