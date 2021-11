Iwwerdeems ka sech bei den Hären den Norweger Sturla Holm Laegreid souverän virum Tarjej Bö an dem Simon Desthieux duerchsetzen.

De Wanter steet virun der Dier, an esou ass et dann och dëse Weekend den Optakt vum Biathlon Weltcup gewiescht. An Östersund a Schweden huet bei den Damme Marketa Davidova mat 20 Treffer um Schéissstand eng souverän Victoire agefuer. Lisa Therea Hauser aus Éisträich fiert mat engem Réckstand vun 1 Minutt a 17 Sekonnen als Zweet iwwert de wäisse Stréch, 6 Sekonne virum Denise Herrmann aus Däitschland.

Bei den Hären ass et iwwer 20 km gaangen. Hei konnt sech de Norweger Sturla Holm Laegreid déi 1. Victoire an der Weltcup-Saison sécheren. Hien hat am Zil e Virsprong vu knapps 1. Minutt op den Tarjej Bö. Knapp hannendrun Klasséiert sech de Fransous Simon Desthieux.