Covid-19 huet an der portugisescher Futtball-Liga fir e skurrillen Derby gesuergt.

Et ass e Match, un dee sech béid Ekippen nach eng laang Zäit erënnere wäerten... Bei SAD Lissabon goufen et eng Abberzuel Corona-Fäll, dowéinst konnte vill Spiller beim Match géint Benfica Lissabon net mat dobäi sinn. Fir genee ze sinn: 17 Mann goufen aus dem Kader gestrach. 14 Sportler an den Trainer Filipe Candido goufen am Virfeld vun der Partie positiv getest.

Vun Ufank u ware just 9 Spiller vu Belenenses um Terrain, dorënner déi 2 Golkippe João Monteiro an Alvaro Ramalho. Ee vun hinne stoung ausnamsweis mol net am Gol, mä koum am Mëttelfeld an den Asaz. An d'Ersatzbänk? Déi war eidel.

© PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Däitlech an Ënnerzuel haten d'Spiller aus Lissabon vun Ufank un de Kierzere gezunn. Schonn no der éischter Minutt ass e Gol gefall. Den Eduardo Kau vu Belenenses hat de Ball an dat eegent Netz geschoss. Doropshi si weider 6 Goler gefall.

Nom Téi stoungen nach manner Futtballspiller vu Belenenses um Gras. 2 vun den 9 Sportler sinn an de Kabinne bliwwen. Wéi dunn nach de Golkipp João Monteiro (an dësem Fall Mëttelfeldspiller) wéinst enger Blessur ausgefall ass, huet den Arbitter entscheet, de Match an der 48. Minutt ofzepäifen. Bei engem Spillstand vu 7:0 fir Benfica Lissabon.

Alles anescht wéi glécklech war de President Rui Pedro Soares, deen d'Liga kritiséiert huet, dass säi Club huet missen untrieden, obwuel et esou vill Corona-Ausfäll goufen.