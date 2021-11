Mam Hanna Oeberg an dem Sebastian Samuelsson sinn et e Sonndeg bei den Dammen a bei den Hären zwee schwedesch Gewënner ginn.

Bei den Dammen huet sech e Sonndeg de Moien d'Hanna Oeberg am schwedeschen Östersund déi 6. Weltcup-Victoire geséchert. D'Schwedin ass ouni Feeler duerch de Sprint komm a konnt sech sou um Enn virun der Fransousin Anais Chevalier-Bouchet an dem Marte Olsbo Roeiseland aus Norwegen duerchsetzen.

Bei den Häre gouf et méi spéit dann eng Victoire fir de Sebastian Samuelsson, dee sech mat enger staarker Leeschtung an engem Virsprong vun 11,8 Sekonnen am Sprint behaapt huet. De Schwed huet sech am Schéisse keng Feeler erlaabt a steet um Enn virum Vetle Sjastad Christiansen an dem Johannes Thingnes Bö.