Fir den F91 Diddeleng gouf et eng 0:1-Defaite géint Hesper, vun där d'Stroossener an de Racing awer net profitéiert hunn.

E Sonndeg war am nationale Futtballchampionnat d'Suite vum 13. Spilldag. E Samschdeg den Owend gouf et zum Optakt en Debakel fir Hamm Benfica am Match géint Nidderkuer.

Den Tabelleleader F91 Diddeleng muss sech zu Hesper mat 0:1 geschloe ginn. Déi éischt Stonn vum Match hu sech béid Ekippen op Aenhéicht gewisen, dobäi gouf et och fir keen sou richteg vill a gutt Golchancen. Ronn 20 Minutte viru Schluss war et dann awer de Philippe, deen no Viraarbecht vum Pierrard fir d'Hesper Féierung gesuergt huet. Den Diddelenger ass bis zum Schluss keng Solutioun méi agefall a muss domat ouni Punkten Heem fueren.

An der Partie tëscht Stroossen an der Jeunesse si bei engem 0:0 keng Goler gefall. An den éischte 45 Minutten hate béid Ekippen eng gutt Rei un offensiven Aktiounen, déi awer fir keen zu engem Gol gefouert huet. Mat der Zäit huet d'Intensitéit vum Match ëmmer weider ofgeholl, dat well kee laanscht déi géigneresch Defense fonnt huet. Um Enn ass et bei engem Punkt fir Stroossen bliwwen, duerch deen de Sprong un d'Tabellespëtzt net gelongen ass.

Zu Rouspert gouf et fir d'Lokalekipp eng 3:1-Victoire géint de Racing. Kuerz virun der Paus waren d'Haushären duerch d'Goler vum Soladio a Steinbach a Féierung gaangen. D'Ekipp vum Jeff Saibene huet op engem schwéier spillbaren Terrain net déi richteg Mëttel fonnt, fir de Réckstand an der zweeter Hallschent nach ze dréinen.

Am Stade Emile Mayrisch huet sech d'Fola mat 2:0 géint Hueschtert behaapt. De Grisez hat d'Escher schonn no 6 Minutten a Féierung bruecht, déi d'Lokalekipp bis op Weideres gutt geréiert krut. Trotzdeem ass och d'Ekipp aus dem Gréngewald ëmmer nees geféierlech ginn. Um Enn bleiwen déi dräi Punkten allerdéngs zu Esch, dat nodeems de Grisez mat sengem zweete Gol kuerz viru Schluss den Deckel op d'Partie gemaach huet.

Fir Péiteng gouf et zu Déifferdeng bei engem 0:4 näischt ze huelen. D'Haushären hunn eng Zäit gebraucht fir de Wee no vir ze fannen, ma vun der 20. Minutt un huet dat scho besser geklappt. No 45 Minutte stoung sou duerch d'Goler vum Almeida an De Taddeo eng 2:0-Féierung. Och am zweeten Duerchgang waren déi Déifferdenger weider spillbestëmmend, de Buch an den Almeida hu fir den 3:0 an de 4:0 gesuergt.

Iwwerdeems huet sech d'Etzella mat 2:1 géint Munneref behaapt an den FC Wolz huet mat 0:2 zu Rodange de Kierzere gezunn.

© Cliff Block © Felix Girst © Felix Girst © Felix Girst © Christophe Mersch © Christophe Mersch Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell