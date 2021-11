De Slowen huet sech zu Ruka bei schwéiere Wiederkonditiounen knapps duerchgesat.

Am Schisprangen zu Ruka gouf et e Sonndeg eng éischt Weltcup-Victoire fir den Naze Lanisek aus Slowenien. Hie konnt sech mat engem Virsprong vun nëmmen 1,6 Punkte virum Däitsche Karl Geiger duerchsetzen. De Markus Eisenbichler ass op déi drëtt Plaz gesprongen.

Am General huet de Karl Geiger un der Spëtzt elo e Virsprong vu 45 Punkten op de Ryoyu Kobayashi. Weider geet et fir d'Schisprénger déi nächst Woch am polneschen Wisla.