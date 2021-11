De Méindeg den Owend ass zu Paräis am Theatre du Chatelet d'Präisiwwerreechung vum Ballon d'Or, déi prestigiéist Auszeechnung an der Futtball-Welt.

Nominéiert sinn 30 Spiller, ma et ginn zwee ganz grouss Favoritten: de Lionel Messi an de Robert Lewandowski. Och de Cristiano Ronaldo dierft sech nach Chancen ausrechnen.

Zanter 2008 ass den Titel, ausser 2018, allkéiers un de Ronaldo an de Messi gaangen. 2018 hat de Luka Modric gewonnen, 2020 gouf et wéinst der Corona-Pandemie keng Zeremonie. Rekordgewënner ass de Messi mat 6 Ballons d'Or, de Ronaldo huet der 5.

D'Redaktioun vu "France Football" gëtt all Joer bei de Männer eng Lëscht vun 30 Spiller eraus. Ausgewielte Journaliste verginn da Punkte vun 1 bis 5 u 5 Spiller, déi hirer Meenung no am leschte Kalennerjoer déi beschte Leeschtunge gewisen hunn.