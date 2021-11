E Méindeg den Owend war zu Paräis am Theatre du Chatelet d'Präisiwwerreechung vum Ballon d'Or, déi prestigiéist Auszeechnung an der Futtball-Welt.

Nodeems de Präis am leschte Joer wéinst der Pandemie net iwwerreecht gouf, gouf Joer déi 65. Editioun vum Ballon d'Or an enger Gala gefeiert. 2019 goung de Präis vum Futtballer vum Joer un de Lionel Messi, bei de Frae war et d'Megan Rapinoe.

D'Redaktioun vu "France Football" gëtt all Joer bei de Männer eng Lëscht vun 30 Spiller eraus. Ausgewielte Journaliste verginn da Punkte vun 1 bis 5 u fënnef Spiller, déi hirer Meenung no am leschte Kalennerjoer déi beschte Leeschtunge gewisen hunn.

De Lionel Messi huet sech an engem Kapp-u-Kapp-Renne géint de Robert Lewandowski duerchgesat an ass fir déi siwente Kéier zum Weltfuttballer vum Joer gewielt ginn. Op der drëtter Plaz stoung den Jorginho vum FC Chelsea, virum Karim Benzema vu Real Madrid. Déi fënneft Plaz ass un den N'Golo Kante gaangen, och vum FC Chelsea.

Bei de Fraen geet de Ballon d'Or dëst Joer un d'Alexia Putellas vum FC Barcelona. Déi 27 Joer al Spuenierin krut och schonn de Präis vun der europäescher Futtballerin vum Joer.

© afp

De Robert Lewandowski vum FC Bayern München ass mam Präis fir den Goalgetter vum Joer ausgezeechent ginn.

De Präis fir de Golkipp vum Joer geet un den Gianluigi Donnarumma vu Paris Saint-Germain.

Als beschte jonke Spiller ass wéi erwaart de Pedri vum FC Barcelona ausgezeechent ginn.

De Club vum Joer geet un den Champions-League-Gewënner FC Chelsea. An der Premier League ass de brittesche Club den Ament och virbäi.