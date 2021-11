D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp spillt en Dënschdeg um 20.00 Auer am neie Stadion géint Éisträich.

Den 22.Oktober haten d'Rout Léiwinnen den Allersmatch mat 0:5 géint Éisträich verluer. Kee schlecht Resultat, wann e bedenkt, dass d'Formatioun vum Irene Fuhrmann zum groussen Deel aus Profien aus der dätscher Bundesliga besteet. Den Dan Santos hofft trotzdeem op en nach bessere Match géint d'Nummer 21 an der Fifa-Weltranglëscht, och wann den Nationaltrainer kuerzfristeg op d'Laura Miller (Standard Leck) an d'Jil de Bruyne (Entente Wuermer) muss verzichten. Éisträich ass den 3. vum Grupp D mat 10 Punkten, 5 Punkten hannert dem Leader England. Mat enger Victoire en Dënschdeg den Owend kéint ee mat Nordirland gläichzéien. Lëtzebuerg huet 3 Punkten a läit virun Nordmazedonien an Lettland op Positioun 4.

Presentatioun a Commentaire: Serge Olmo a Gilles Tricca



