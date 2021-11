Zu Lëtzebuerg kënnt et méi dacks vir, datt Spiller net just bei de Roude Léiwen, mee och fir aner Länner spille kéinten. Dee Choix fält net ëmmer liicht.

"De Choix, deen een nieft dem Terrain mécht, ass op mannst esou wichteg wéi deen um Terrain." Dat seet de Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz bei der Thematik iwwert jonk Spiller, déi hei am Land forméiert goufen, u sech awer fir zwou Natioune spille kënnen. D'FLF hat an der Vergaangenheet schonn esou Fäll, an huet se och elo nach ëmmer.

Nationaltrainer Luc Holtz / Rep. Franky Hippert

Dat bekanntste Beispill bis elo ass de Miralem Pjanic, deen nach bis d'U-17 fir d'Rout Léiwen um Terrain stoung, sech duerno awer fir Bosnien-Herzegowina decidéiert huet. En anere talentéierte Spiller, deen esouguer fir dräi Länner - nieft Lëtzebuerg, och nach fir Schweden an Irland - a Fro koum, ass de Ryan Johansson, deen och eng Kéier kuerz am Centre de Formation vum FC Bayern München war. Den FLF-Nationaltrainer Luc Holtz sot dozou:

"Wann een de Wee dann elo kuckt, deen de Ryan ageschloen huet, deen an Holland bei Fortuna Sittard ganz wéineg Spillzäit huet, deen an der irescher U-21 knapps zum Asaz kënnt, da muss een sech d'Fro stellen: huet de Bouf an säin Ëmfeld alles richteg gemaach?"

De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer ka verstoen, datt e jonke Spiller mat 16, 17, 18 Joer nach eng gewëssen Zäit wëll waarden.

"Ech denken datt wann hie weider fir Lëtzebuerg gespillt hätt, hien eng ganz aner Plattform gehat hätt, a virun allem a senger Entwécklung ganz anescht viru komm wär, a fir seng Karriär gutt gewiescht wär. Ech denken datt och d'Choixen nieft dem Terrain ganz wichteg gewiescht wäre fir de Bouf."

Lo ass nees e jonken FLF-Spiller an der Futtballschoul vum Däitsche Rekordchampion. Et ass dat de 17 Joer jonken David Jonathans, deen hollännesch Originnen huet.

"Do ass d'Situatioun déi, datt ech den David schonn zwee- bis dräimol wollt selektionéieren. Ech hat e ganz oppent Gespréich mat sengem Papp, an hien huet mer gesot, datt den David sech nach net wéilt festleeën, fir wéi eng Natioun hien da géif spéiderhi spillen."

D'Dier bei der FLF steet op, esou de Luc Holtz, et ass awer elo um Spiller, fir deene Responsabele vun der Federatioun eng Kéier säi Choix matzedeelen. Bis dohi konzentréiert sech den Nationaltrainer op déi Spiller, déi fir d'Rout Léiwe wëlle spillen.