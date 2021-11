Weider hunn d'Tampa Bay Buccaneers zu Indianapolis gewonnen an d'Steelers koumen zu Cincinnati ënnert d'Rieder.

Tennessee Titans - New England Patriots 13:36

Bei den New England Patriots leeft et weiderhi richteg gutt, si gewannen nämlech och kloer mat 36:13 géint d'Tennessee Titans. D'Patriots-Defense huet nees komplett iwwerzeegt mat 3 Fumbles an 1 Interception an och d'Offense huet seng Aarbecht gutt gemaach. De Mac Jones koum op 310 Yards an 2 Touchdown-Passen, déi allebéid vum Kendrick Bourne gefaange goufen. Och de Meyers konnt mat 5 Receptions fir 98 Yards op sech opmierksam maachen. Domat setzt sech New England nees un d'Spëtzt vun der AFC East.

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 38:31

D'Tampa Bay Buccaneers feieren eng ganz wichteg Victoire an der Course ëm d'Playoffs. D'Ekipp ronderëm de Star-Quarterback Tom Brady gewënnt mat 38 op 31 géint d'Indianapolis Colts. Beschte Spiller vum Owend war de Leonard Fournette, de Runningback vun de Bucs koum op 100 Rushing Yards, 3 Rushing-Touchdowns an 1 Receiving-Touchdown. Och den Tight End Rob Gronkowski hat mat 123 Receiving Yards ee richtege gudde Match erwëscht. Op Säite vun de Colts war déi Kéier net den Jonathan Taylor den dominante Mann, ma de Quarterback Carson Wentz, deen op 306 Passing Yards an 3 Touchdowns koum.

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 10:41

Am internen AFC-North-Duell tëscht de Bengals an de Steelers, gouf et eng däitlech Victoire fir d'Ekipp vu Cincinnati. D'Bengals ënnersträichen domat déi zweet Plaz an hirer Divisioun, iwwerdeems d'Steelers dëst Joer d'Playoffs wuel verpasse wäerten. Bei de Bengals war op en Neits den Joe Mixon d'Liewensversécherung vun der Offense. De Runningback koum op 165 Rushing Yards an 2 Touchdowns an huet iwwerdeems eng Interception vu sengem Quarterback Joe Burrow verhënnert. Bei de Steelers ass weder offensiv nach defensiv eng gelaf. Virun allem de Problem op der Quarterback-Positioun schielt sech ëmmer méi eraus.

Los Angeles Rams - Green Bay Packers 28:36

D'Rams sinn als ee vun de grousse Favoritten op de Super Bowl an d'Saison gaangen, ma wat den Datum vun der grousser Finall méi no kënnt, wat si méi schlecht ginn. Géint d'Packers gouf et elo nämlech schonns déi drëtt Néierlag hannerteneen. D'Offensiv wousst seelen ze iwwerzeegen, eigentlech gouf et just zwee richteg Highlights bei de Rams, dat war eemol eng wäit Touchdown-Pass op den Odell Beckham Junior an eng weider op de Van Jefferson. Fir de Rescht konnt de Matthew Stafford op en Neits net iwwerzeegen an huet och zwee Turnovere realiséiert. Bei de Packers huet dat aneschters ausgesinn. Den Aaron Rodgers hat nees e relativ stabillen Dag mat 307 Passing yards an 2 Touchdowns, dat ouni Ballverloscht. Weider ass hien och nach fir een Touchdown selwer gelaf. Och den Davante Adams, de Randall Cobb an den AJ Dillon hunn offensiv ageschloen.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

Chicago Bears - Detroit Lions 16:14

Las Vegas Raiders - Dallas Cowboys 36:33

Buffalo Bills - New Orleans Saints 31:6

Tampa Bay Buccaneers - Indianapolis Colts 38:31

New York Jets - Houston Texans 21:14

Philadelphia Eagles - New York Giants 7:13

Carolina Panthers - Miami Dolphins 10:33

Tennessee Titans - New England Patriots 13:36

Pittsburgh Steelers - Cincinnatti Bengals 10:41

Atlanta Falcons - Jacksonville Jaguars 21:14

Los Angeles Chargers - Denver Broncos 13:28

Los Angeles Rams - Green Bay Packers 28:36

Minnesota Vikings - San Francisco 49ers 26:34

Cleveland Browns - Baltimore Ravens 10:16

Seattle Seahawks - Washington Football Team 15:17