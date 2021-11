Nodeem et am Allersmatch Wiener Neustadt eng 0:5-Néierlag gouf, hunn d'Gäscht dëst Kéier géint d'Rout Léiwinnen nach eng Schëpp dropgeluecht.

Vun Ufank un huet Éisträich Drock gemaach an sech Chancen erausgespillt. Eng éischte Kéier gouf Lëtzebuerg opfälleg bei enger méi onschéiner Zeen, bei där d'Kremer giel gesinn huet. Fir d'Éisträichesch Spillerin Kirchenberger war de Match dowéinst och no 15 Minutten eriwwer. Dono koumen staark 10 Minutte vun de Gäscht, an deenen d'Enzinger dräi Mol (16'. 17' an 23') an d'Billa ee Mol (27') getraff huet. Bis d'Paus sollt et bei deem Stand bleiwen.

Awer direkt nom Säitewiessel an der 48. Minutt huet d'Dunst dunn op 5:0 erhéicht, an no enger Stonn gouf et de 6:0 duerch d'Höbinger (60'), de 7:0 duerch d'Billa (62') an den 8:0 duerch d'Zadrazil (68'). An de leschten 20 Minutten haten d'Éisträicherinnen nach dräi Ofschlëss, aus deene si keen Avantage zéie konnten, esou datt et beim 8:0 fir d'Gäscht bliwwen ass.