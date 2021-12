Duerch dës Victoire steet de Lëtzebuerger Nationalspiller mat sengem Veräin an de Conference-Finals vun den MLS-Playoffs.

An der Nuecht op e Mëttwoch huet den New York City FC am Eelefmeterschéisse mat 5:3 bei New England Revolution gewonnen. Domadder huet New York City e Favorit op den Titel eliminéiert a steet elo an de Conference-Finals. De Maxime Chanot huet de Match duerchgespillt. E Sonndeg um 21 Auer eiser Zäit kritt NYCFC et mat Philadelphia ze dinn.

An der Finall vun der Western Conference kréien et d'Portland Timbers an der Nuecht op e Sonndeg (0.30 Auer MEZ) mat Real Salt Lake ze dinn.