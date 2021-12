No engem Joer Paus, wéinst der Corona-Pandemie, huet e Freideg den Owend d'Lëtzebuerger Sportspress nees d'Awards Night organiséiert.

Wéinst der aktueller Corona-Situatioun war awer och dëst Joer kee grousse Gala am Casino 2000 zu Munneref. D'Lëtzebuerger Sportlergala gouf dëst Joer online organiséiert.

D'Christine Majerus (Vëlossport) konnt sech 2021 nees bei der Sportlerin vum Joer duerchsetzen. Bei den Hären huet de Charel Grethen (Liichtathletik) déi meeschte Stëmme kritt a bei der Ekipp vum Joer huet sech d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp vun den Häre behaapt. Den Trainer vum Joer ass op en Neits de Luc Holtz (Futtball).

Gewielt hunn d'Membere vun der Sportspress.

Bei der Wiel vun de Sportler vum Joer 2021 goufen d'Resultater bis den 31. Oktober 2021 berécksiichtegt. Beispillsweis zielen d'Resultat vum Jenny Warling bei der Karate-WM an d'Bronzemedail vum Ni Xia Lian an dem Sarah de Nutte bei der Dëschtennis-WM fir d'nächst Joer.

Sportlerin vum Joer

Mat ganze 405 Punkte koum d'Christine Majerus bei der Wiel vun der Sportlerin vum Joer souverän op déi éischte Plaz. Fir d'Lëtzebuerger Coureuse ass et schonns de 7. Titel an dobäi elo de 6. hannerteneen. D'Profi vun SD Worxs ass bei der Première vu Paris-Roubaix fir Dammen op déi staark 11. Plaz gefuer. Op der Cyclocross-WM am Ufank vum Joer war et déi 10. Plaz. D'Lëtzebuerger Championne am Cyclocross, op der Strooss an am Zäitfueren leescht donieft och ëmmer nees wichteg Aarbecht fir hir Coequipièren.

Mat 294 Punkten ass d'Kimberly Nelting vun de Membere vun der Sportpress op déi 2. Plaz gewielt ginn. D'Karateka ass dëst Joer U21-Europameeschterin ginn.

Mam Jenny Warling (212 P.) steet eng weider Karateka um Podium. Bei hir stiechen am leschte Joer déi 3. Plaz beim K1-Premier-League-Tournoi zu Moskau eraus, déi 5. Plaz beim Premier-League-Tournoi zu Kairo an déi 2. Plaz bei de Budapest Open.

Sportler vum Joer

Bei den Hären huet sech wéi erwaart de Charel Grethen (435 Punkten) kloer géint déi aner Nominéiert behaapt. De Lëtzebuerger hat bei den Olympesche Spiller am Summer den Exploit fäerdegbruecht, sech iwwer 1.500 Meter fir d'Finall ze qualifizéieren. Donieft huet hie wärend der Summer-Saison 2021 de Lëtzebuerger Rekord iwwer dës Distanz direkt e puer Mol verbessert. An den Halleffinalle war et eng Verbesserung vu bal 4 Sekonnen op 3 Minutten, 32 Sekonnen a 86 Honnertstel.

Op déi 2. Plaz ass de Leandro Barreiro (158 P.) gewielt ginn. Bei Mainz ass dem jonke Lëtzebuerger den Duerchbroch an der Bundesliga gelongen. Reegelméisseg stoung hien an der Startformatioun an him sinn zwee Goler an zwou Virlage gelongen.

Den Dylan Pereira (138 P.) ass op déi 3. Plaz komm. Am Porsche Supercup gouf et fir hien eng Victoire an eng 2. Plaz. Donieft war hie bei der Laangstrecken-Weltmeeschterschaft (WEC) am Asaz. Bei der 6-Stonnen-Course zu Spa ass hie mat senge Coequipieren op engem Aston Martin Vantage an der GTE-AM-Kategorie op déi 2. Plaz gefuer. Donieft war et nach eng 2. Plaz bei der legendärer 24-Stonnen-Course zu Le Mans.

Ekipp vum Joer

D'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp vun den Hären däerf sech iwwer den Titel Ekipp vum Joer freeën. Mat 446 Punkten huet ee sech kloer virun der Nationalekipp vun den Dëschtennis-Dammen (310 P.) duerchgesat. D'FLF-Formatioun huet an der WM-Qualifikatioun zwou Victoirë gefeiert, dat mat 1:0 géint Irland a mat 2:1 géint den Aserbaidjan. D'FLTT-Damme stounge bei der EM an de Véierelsfinallen.

Déi 3. Plaz war fir d'Härennationalekipp am Basket (204 P.). Hei hunn d'Resultater an der WM-Pre-Qualifikatioun erausgestach. Géint d'Slowakei (77:73) an de Kosovo (99:89) gouf et jeeweils eng Victoire.

Trainer vum Joer

De Luc Holtz (Futtball) gouf dann op en Neits als Trainer vum Joer gewielt. Den Nationaltrainer vun de Roude Léiwe krut 418 Punkten. Déi zweete Plaz war fir de Camille Schmit, Trainer vum Charel Grethen mat 303 Punkten. Déi drëtte Plaz goung mat 268 Punkten un de Ken Diederich, Trainer vun der Härennationalekipp an dem T71 Diddeleng am Basket.

Nieft de 4 Haaptpräisser goufen och nach weider Laureate geéiert

Präis fir de beschte jonke Sportler an déi beschte jonk Sportlerin

Yvandro Borges (Futtball)

Mara Krombach (Triathlon)

Präis Sport an Handicap

Tom Habscheid (Liichtathletik)

Prix d'Honneur sportspress.lu

Paul Wagner (Sportjournalist)

(à titre posthume)

Hei nach eng Kéier all déi Nominéiert

Nominéiert fir Sportler vum Joer

Barreiro Leandro - Futtball

Bertemes Bob - Liichtathletik

Geniets Kevin - Vëlossport

Grethen Charles - Liichtathletik

Haller Bob - Triathlon

Henckels Jeff - Bouschéissen

Pereira Dylan - Automobilsport

Rodrigues Gerson - Futtball

Rychlicki Kamil - Volleyball

Thill Sébastien - Futtball

Wagner Nicolas - Dressurreiden

Nominéiert fir Sportlerin vum Joer

De Nutte Sarah - Dëschtennis

Majerus Christine - Vëlossport

Meynen Julie - Schwammen

Nelting Kimberly - Karate

Ni Xia Lian - Dëschtennis

Warling Jenny - Karate

Nominéiert fir Ekipp vum Joer

Basketball - Nationalekipp Dammen

Basketball - Nationalekipp Hären

Futtball - Nationalekipp Hären

Futtball - CS Fola Esch Hären

Dëschtennis - Nationalekipp Dammen

Nominéiert fir Trainer vum Joer

Danielsson Tommy - Dëschtennis

Diederich Ken - Basketball

Holtz Luc - Futtball

Schmit Camille - Liichtathletik