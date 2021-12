A villen Eenzelsportaarten ass Wanterpaus. Dat gëllt zum Beispill och fir d'Jenny Warling.

D'Olympiaqualifikatioun huet d'Karateka in extremis verpasst a bei der Weltmeeschterschaft gouf se virun enger gudder Woch an den Halleffinallen disqualifizéiert. Dat waren déi negativ Aspekter vun der Saison 2021. Fir de Recht war d'Jenny Waring awer ganz zefridde mat de leschte Méint.

Jenny Warling Saison 2021 / Rep. Rich Simon

"Ech denken, et ass eng vu menge beschte Saisonen: 5. op engem Quali-Tournoi fir Olympia, 5. op der Weltmeeschterschaft, 7. op der Europameeschterschaft an eng Medail op engem K1. dat hat ech och schonns laang net méi. Et hätt nach bësse besser sinn, wann ech méi Chance gehat hätt. Mä datt ech 2 oder 3 Mol esou ee gudden Dag hat wou et drop ukomm ass, sinn ech scho wierklech frou driwwer", sou d'Jenny Warling.

D'Jenny Warling schléisst d'Saison op der 7. Plaz an der Weltranglëscht of. Dat ass dat beschte Klassement wat d'Karateka bis elo an hirer Karriär hat.