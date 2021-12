E Samschdeg de Mëtteg war zu Östersund a Schweden d’Poursuite am Biathlon iwwer 10 Kilometer bei den Dammen.

Hei konnt sech d’Norwegerin Marte Olsbu Røiseland mat enger Avance vu 4,8 Sekonne op d’Anaïs Bescond déi éischte Plaz sécheren. De Podium gouf komplettéiert vun der Franzousin Anaïs Chevalier-Bouchet mat engem Retard vu 7 Sekonnen. De gielen Trikot bleift iwwerdeems bei der Éisträicherin Lisa Theresa Hauser, dat zwar ouni Feeler um Schéissstand bliwwen ass, awer trotzdeem just als 4. an d’Arrivée gelaf ass. Fir d’Røiseland, dat vun der 12. Plaz gestart war, ass et déi 10. Victoire bei engem Weltcup.

Bei den Häre gouf et dann zu Östersund nach d'Staffel iwwer 4 Mol 7,5 Kilometer, wou Norwegen mat 11,2 Sekonnen Avance eng souverän Victoire feiere konnt. Zweeten ass d’Ekipp aus Frankräich ginn, wärend Russland de Podium mat engem Retard vu 45,9 komplettéiert. Laang hat et dono ausgesinn, wéi wann d’Fransousen op Plaz 3 géinge landen, ma kuerz viru Schluss konnt de Fillon Maillet awer nach wéinst enger schwaacher Leeschtung um Schéissstand vum Eduard Latypov laanscht de Russ zéien.