E geckege Match hunn d'Spectateuren zu Munneref gesinn, hei spillt d'Lokalekipp 3:3 géint Déifferdeng. Péiteng verléiert 0:3 géint Rouspert.

Nodeems sech e Samschdeg schonn ënnert anerem de Racing mat 0:1 géint d'Fola hat misse geschloe ginn an de Progrès d'Etzella beim 6:0 iwwerrannt huet, war et e Sonndeg d'Suite vum 14. Spilldag am Lëtzebuerger Futtball-Championnat.

D'Lokalekipp vun Hueschtert ass mat 1:0 (Steinmetz, 21') a Féierung gaangen, éier de Lourenco d'Gäscht vu Stroossen an der 40. Minutt nees zeréck an de Match geschoss huet. Weder Hueschtert nach Stroossen konnten awer spilleresch iwwerzeegen sou dass béid Formatioune mam 1:1 an d'Kabinne geschéckt gi sinn. Nom Téi ass de Match méi bësseg a kämpferesch gefouert ginn, um Resultat sollt sech awer näischt méi doen, sou dass sech béid Ekippen d''Punkte mam 1:1 deelen. Stroossen huet als 3. an der Tabell 2 Punkte Réckstand op den F91.

D'Jeunesse gewënnt mat 1:0 géint Hesper, dëst ass insgesamt och verdéngt a verschaaft den Escher am Tabellekeller e bësse Loft. An engem schwaache Match hat Esch méi Engagement gewisen, iwwerdeems bei Hesper vill ze wéineg komm ass. Esch hätt virun der Paus schonns kéinten a Féierung goen, huet et awer verpasst. Kuerz viru Schluss huet dunn de Verburg zougeschloen, sou dass d'Jeunesse mat 1:0 géint Hesper gewënnt.

Péiteg huet doheem eng 0:3-Néierlag géint Victoria Rouspert kasséiert. D'Haushäre ware virun allem an der 1. Hallschent mam 0:1 Halbzeit Resultat nach gutt bedéngt. Rouspert war immens konzentréiert, an hunn ëmmer nees no de Ballverloschter vu Péiteng mat schnellem Fussball de Wee no fir gesicht. Eng verdéngte Victoire deemno fir d'Ekipp vum Marc Thomé.

Béid Formatioune vu Munneref a Déifferdeng hunn de Spectateure virun allem an der 1. Hallschent e Spektakel gebueden. No 5 Minutte stoung et schonn 1:1. Net manner wéi 5 mol huet schlussendlech de Ball an deenen éischte 45 Minutten am Filet ageschloen, sou dass et mat enger 3:2 Féierung fir Déifferdeng an d'Paus gaangen ass. Déifferdeng huet no enger rouder Kaart misse 60 Minutten an Ënnerzuel spillen, wat Munneref dann och an der Schlussphase per Eelefmeter (Mohammed, 84') ausgenotzt huet. Um Enn trennen sech béid Ekippe viru 473 Spectateure mat 3:3.

