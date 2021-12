Hertha BSC spillt 2:2-Remis géint Stuttgart. A Frankräich huet Metz kloer mat 0:4 géint Monaco de Kierzere gezunn.

D'Lëtzebuerger Futtballer waren um Sonndeg och am Asaz, hei fannt dir den Iwwerbléck.

Bundesliga

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:2

1:0 Marmoush (15'), 2:0 Forster (19'), 2:1 Jovetic (40'), 2:2 Jovetic (76')

Beim Debut vum Tayfon Korkut op der Bänk vun der Hertha ass Stuttgart besser an de Match komm a louch séier mat 2:0 am Avantage. Nodeems den Uschlossgol vu Berlin duerch de VAR oferkannt gouf, ass dem Jovetic dunn awer nach gelonge virun der Paus seng Ekipp an de Match zeréck ze bréngen. Am zweeten Duerchgang huet Stuttgart dunn e bëssen de Fuedem verluer, wat Hertha mam Ausgläich ausnotze konnt. Béid Ekippen deelen sech um Enn mam 2:2 d'Punkten.

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg

Premier League

Manchester United - Crystal Palace 1:0

1:0 Fred (77')

Manchester United ka sech am Theatre Of Dreams beim 1. Match ënnert dem neien Trainer Ralf Rangnick no engem Gol vum Fred an der 77. Minutt mat 1:0 géint Crystal Palace behaapten. Draamfuttball huet d'Lokalekipp iwwer wéit Strécken awer nach net gewisen, et war éischter eng erkämpfte Victoire géint Crystal Palace, déi selwer mat e bësse Reussite a Féierung hätte kéinte goen. Um Enn gewënnt Manu awer mat 1:0.

Tottenham Hotspur - Norwich City 3:0

1:0 Lucas Moura (10'), 2:0 Sanchez (67'), 3:0 Son (77')

Tottenham hat bei der 3:0-Victoire géint den Tabelleleschten Norwich keng gréisser Schwieregkeeten a ka sech um Enn mat 3:0 duerchsetzen.

Ligue 1

AS Monaco - FC Metz 4:0

1:0 Diop (2'), 2:0 Volland (44'), 3:0 Martins (57'), 4:0 Ben Yedder (87')

Monaco huet aus hire wéinege Chancen den absolutte Maximum erausgeholl a gewënnt deemno kloer mat 4:0 géint Metz.

AS Saint-Étienne - Stade Rennes 0:5

0:1 Terrier (22'), 0:2 Terrier (28'), 0:3 Macon (45', Selbstgol), 0:4 Terrier (48'), 0:5 Ugochukwu (83')

Rennes hat um 17. Spilldag keng Problemer beim Tabelleleschte Saint-Étienne. Schonn no 45 Minutte stoung et 3:0. Duerch dës Victoire bleift ee weider uewen an der Tabell mat drun.

