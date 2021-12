Beim Weltcup zu Östersund stoungen nieft Frankräich nach Belarus a Schweden um Podium.

Am Biathlon-Weltcup zu Östersund stoung e Sonndeg bei den Dammen eng Staffel um Programm. Frankräich huet sech hei ganz souverän d'Victoire geséchert. Braisaz-Bouchet a Co. hunn der Konkurrenz keng Chance gelooss a mat enger Avance vu knapp enger Minutt viru Belarus gewonnen. Den Duell ëm déi drëtte Plaz huet Schweden am Zilsprint virun Norwegen decidéiert.

Bei den Hären huet sech de Vetle Sjastad Christiansen d'Victoire geséchert, fir hien ass et deen 2. Succès am Weltcup. No 12,5 Kilometer ass de Sebastien Samuelsson trotz véier Strofronnen op déi zweet Plaz gelaf. Hien hat e Réckstand vu knapp 10 Sekonnen. Um Podium stoung nach den Emilien Jacquelin. De Fransous hat e Retard vun 11 Sekonnen.