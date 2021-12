Den Éisträicher Jan Hörl gewënnt virum Norweger Marius Lindvik an dem zweetem Éisträicher Stefan Kraft.

Den Éisträicher ka sech zu Wisla a Polen béi schwierege Wiederkonditiounen am Eenzelsprange mat 6 Punkten Avance e iwwerraschend virum Norweger Marisu Lindvik behaapten. 121 an 126 Meter sinn dem Jan Hörl um Sonndeg duergaangen, fir d'Victoire ze feieren. Am General ass de Karl Geiger weider op der 1. Plaz, 53 Punkte virum Stefan Kraft.