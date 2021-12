Och wann hie beim Match géint Union Berlin guer net op der Bänk souz, huet sech RB Leipzig nom 1:2 vu sengem Trainer Jesse Marsch getrennt.

No net emol engem hallwe Joer muss den Jesse Marsch säi Poste beim RB Leipzig schonn nees raumen. Dem 48 Joer alen US-Amerikaner gouf den Negativtrend vun dräi Bundesliga-Néierlagen um Stéck zum Verhängnis, duerch déi de Vizechampion an der Lutte ëm eng Champions-League-Plaz weider u Buedem verluer huet.

Wéi et vum Veräin heescht, hätte béid Säite sech drop gëeenegt, fir der Zesummenaarbecht een Enn ze setzen. De Marsch gouf deementspriechend fräigestallt.

Den Achim Beierlorzer iwwerhëlt den Interim a betreit d'Ekipp am Champions-League-Match géint Manchester City.

Schonn no der 1:2-Néierlag bei Union Berlin e Freideg, bei där de Marsch wéinst enger Corona-Infektioun am drëtte Match noeneen un der Säitelinn gefeelt hat, hat de Virstand-Chef Oliver Mintzlaff däitlech Wierder fonnt. "Mir hunn e Kader, dee sécherlech zu den dräi, véier beschten an der Bundesliga zielt. Dat ass och eisen Usproch", sou de Mintzlaff an engem Interview nom Match.