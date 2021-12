Ugefouert vum Daniil Medvedev huet sech Russland fir déi drëtte Kéier d'Victoire am Davis Cup geséchert. Si setzen sech 2:0 géint Kroatien duerch.

Zum Optakt vun der Finall tëscht Russland a Kroatien konnt sech am éischten Eenzel de Andrej Rublew mat 6:4 a 7:6 (7:5) géint de Borna Gojo duerchsetzen.

Am zweeten Eenzelmatch war et dunn um US Open Gewënner Daniil Medvedev. De Russ huet och a sengem Match näischt ubrenne gelooss a gewënnt an zwee Sätz mat 7:6 (9:7) a 6:2 géint de Marin Cilic. Deemno stoung schonn no deenen zwee Eenzelmatcher fest dass Russland sech Kroun am Männer-Ekippentennis opsetze konnt, den Dubbel huet net méi misse gespillt ginn.